Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что в случае объединения владельцам холдингов придется платить НДС.
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с чего всё началось

ФНС пошла по ресторанам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.
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