Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что в случае объединения владельцам холдингов придется платить НДС.
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с чего всё началось

ФНС пошла по ресторанам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.
Коммерсантъвчера в 17:34

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ФНС пошла по ресторанам

Коммерсантъвчера в 17:34

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Газета.Ru01:28

Налоговая служба требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес

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Налоговики требуют от рестораторов объединить заведения в холдинги

ПРАЙМ01:14

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Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар

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Игра Rainbow Six Siege станет бесплатной в ближайшие выходные.
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Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс

Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
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Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что разработка бюджетного смартфона iPhone SE 2 находится на финальной стадии.
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В Грузии выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

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Общее число заболевших новым типом коронавируса за пределами Китая составило 12 668 человек.
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Общество

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

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Общество

Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом

Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Армия и оружие

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
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В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

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В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
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На Украине назначили нового министра обороны

Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
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