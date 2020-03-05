Общество
ГородовойФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для ресторанных холдингов
Участники ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что Федеральная налоговая служба требует от них объединяться в холдинги. В результате им придется платить налог на добавленную стоимость.
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с чего всё началось
В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.Коммерсантъвчера в 17:34
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Авто
Презентован Renault Duster новой генерации
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Общество
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Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Путин рассказал о своем отношении к мигрирующей молодежи
Президент России Владимир Путин рассказал, что в России занимаются вопросами реализации молодых специалистов.
Футбол
Талалаев жестко раскритиковал Тедеско за поведение перед Гончаренко
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев жестко раскритиковал наставника "Спартака" Доменико Тедеско за поведение перед тренером московского ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании четвертьфинала Олимп - Кубка России.
Политика
Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны
Президента Турции Тайипа Эрдогана, который вылетел в четверг с визитом в Москву, сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.
Авто
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Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
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Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
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Футбол
Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Политика
Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.
Происшествия
На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора
После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi 10 перестали включаться после обновления
Пользователи новенького флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 начали сообщать о том, что после установки последней бета-версии прошивки MIUI 10 под номером 20.3.4 смартфон перестал включаться.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста
Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Политика
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Политика
Новый украинский министр называл Зеленского кумиром быдла и слугой Кремля
Новый министр правительства Украины Олег Немчинов, назначенный Верховной Радой 4 марта, ранее критиковал президента Владимира Зеленского и называл его слугой Кремля.
Биатлон
Глазырина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU в Раубичах
На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.
Общество
На 8 Марта большинство мужчин подарят женщинам цветы
По исследованиям ВЦИОМ, большинство мужчин в России планируют подарить женщина на 8 Марта цветы.
Общество
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.