Общество

ГородовойГородовойФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для ресторанных холдингов

Участники ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что Федеральная налоговая служба требует от них объединяться в холдинги. В результате им придется платить налог на добавленную стоимость.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

ФНС пошла по ресторанам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.
Коммерсантъвчера в 17:34

Подробнее о событии

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Газета.Ru01:28

ФНС прокомментировала публикации об увеличении налоговой нагрузки для ресторанов

ТАСС04:46

Рестораторы сообщили о планах ФНС увеличить на них налоговую нагрузку

Говорит Москва01:58

Налоговая служба требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес

Ведомости01:25

«Коммерсантъ»: ФСН требует от рестораторов объединить заведения в холдинги

BFM.ru06:49

ФНС хочет объединить рестораны в холдинги и повысить налоговую нагрузку

News.ruвчера в 21:36

ФНС пошла по ресторанам

Коммерсантъвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
РИА Новости 06:08
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Политика

Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи

Результаты соцопроса, проведенного Левада-центром осенью 2019 года, показали рекордное за последние 10 лет количество молодых людей, желающих уехать из России, — 53% граждан от 18 до 24 лет.
РБК 01:58
Футбол

ЕСПЧ отклонил жалобу бывшего президента УЕФА Платини

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, который считает, что его отстранение в 2015 году было необоснованным.
ТАСС Спорт 05:13
Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке iPhone на замену

Компания Apple предупредила работников розничных магазинов Apple Store о нехватке отдельных деталей iPhone и смартфонов на замену.
News.ru 04:38
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:55
Здоровье

На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия

На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Интерфакс 05:48
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

В Сети появился снимок, который раскрывает внешний дизайн передней части нового «заряженного» BMW M3.
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
Политика

Лукашенко: Интересы Белоруссии не противоречат интересам Украины

«Коль выпала такая судьба для Белоруссии в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно», — заявил 5 марта Александр Лукашенко, принимая экс-госсекретаря Совбеза Белоруссии — генсека ОДКБ Станислава Зася.
REGNUM 05:20
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Финансы

Евро подскочил в цене

Евро подскочил в цене Курс евро вновь вырос. Курс валют на сегодняшний день опять вырос в цене.
Экспресс газета 03 марта в 22:30
Авто

Российский авторынок в феврале вернулся к падению

По итогам первых двух месяцев 2020 года российский авторынок составил 218442 автомобиля (-0,5%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Автостат 06:28
Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Авто

«КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юрлиц в России

Отечественный «КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юридических лиц в России в 2019 году.
Автоновости дня 04:39
Наука

Ученые описали структуру мишени коронавируса SARS-CoV-2

Китайские исследователи определили кристаллическую структуру молекулы, с которой связывается SARS-CoV-2 при проникновении в клетку, сообщается в Science.
N+1 01:40
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Общество

На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
REGNUM 06:09
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Экономика

FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб

Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
РБК 06:44
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru 03:28
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск.
Ведомости 04:17
Общество

Годовщину смерти Сталина в Екатеринбурге отметят салютом

Активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
News.ru 05:34
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» полез на трибуну ради драки с фанатом

РИА Новости 03:54
Общество

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное