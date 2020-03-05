Общество

ГородовойГородовойФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для ресторанных холдингов

Участники ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что Федеральная налоговая служба требует от них объединяться в холдинги. В результате им придется платить налог на добавленную стоимость.
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с чего всё началось

ФНС пошла по ресторанам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.
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Налоговики хотят, чтобы рестораны объединились в холдинги и платили НДС

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