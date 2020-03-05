Общество
ГородовойФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для ресторанных холдингов
Участники ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что Федеральная налоговая служба требует от них объединяться в холдинги. В результате им придется платить налог на добавленную стоимость.
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с чего всё началось
В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.Коммерсантъвчера в 17:34
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