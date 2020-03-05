Общество

ГородовойГородовойФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для ресторанных холдингов

Участники ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что Федеральная налоговая служба требует от них объединяться в холдинги. В результате им придется платить налог на добавленную стоимость.
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с чего всё началось

ФНС пошла по ресторанам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.
Коммерсантъвчера в 17:34

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Налоговики требуют от рестораторов объединить заведения в холдинги

ПРАЙМ01:14

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Компания02:03

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Газета.Ru01:28

ФНС хочет объединить рестораны в холдинги и повысить налоговую нагрузку

News.ruвчера в 21:36

ФНС пошла по ресторанам

Коммерсантъвчера в 17:34
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Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Политика

Ким Чен Ын выразил поддержку Южной Корее в связи с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину со словами поддержки из-за вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 03:53
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Тедеско оценил реакцию Гончаренко после матча «Спартака» с ЦСКА

Газета.Ru 03:07
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Волков анонсировал следующий бой

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Общество

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В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
RT на русском 04:05
Хоккей

Тимченко рассказал о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ

Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко рассказал о том, как принималось решение о введении жесткого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге, который с сезона-2020/21 составит 900 миллионов рублей.
ProstoProSport 03:31
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен

Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Радио Зенит вчера в 10:04
Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка Англии

Прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.
Газета.Ru вчера в 17:51
Биатлон

МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:13
Происшествия

На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Lenta.ru 03:34
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.
РБК 00:00
Общество

Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Известия вчера в 16:23
Наука

Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры

Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Pravda.Ru 03 марта в 12:26
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru вчера в 12:12
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Вести.Ru вчера в 23:17
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 03 марта в 09:33
Общество

Греф раскритиковал высшее образование в России

Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.
РИА Новости 03:34
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru вчера в 15:20
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
РБК 03:32
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

РБК 01:09
Армия и оружие

В Минобороны назвали ситуацию в Идлибе моментом истины

Ситуация в сирийском Идлибе стала очередным моментом истины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
НТВ вчера в 08:50
Политика

Логотип и слоган голосования по Конституции представят 11 марта

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 11 марта планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции.
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Политика

Американский суд запросил распорядок дня Пригожина за пять лет с января 2014 года

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос американского суда о его распорядке дня и встречах с начала января 2014 года.
Слово и Дело 03:20
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Piter.tv вчера в 04:44
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