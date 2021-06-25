Юрий Лоза обратился к сторонникам прививок от COVD-19: «Вы с головой дружите?»

Певец и композитор обвиняет сторонников вакцинации в отсутствии логики и агрессии против тех, кто не соблюдает антикоронавирусные меры и не хочет делать прививку.