Экономика сегодняФНС: количество зарегистрированных самозанятых в РФ составляет 2,5 млн человекРоссийские граждане, имеющие статус самозанятого, получили доход более 463 млрд рублей.Экономика сегодняВсего в России зарегистрировано уже 2,5 млн самозанятых.Российская газетаСпециальный налоговый режим для самозанятых действует на территории всей страны с 1 июля прошлого года.Российская газетаОсновные направления деятельности самозанятых: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.АК&МЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАННародные новостиRT на русскомАК&МПодробнее о событииФНС: количество зарегистрированных самозанятых в РФ составляет 2,5 млн человекЭкономика сегоднявчера в 12:51Как рост числа самозанятых может отразиться на работе бизнеса в РоссииRT на русскомвчера в 12:30В России зарегистрировались 2,5 млн самозанятыхАК&Мвчера в 03:21ФНС: число зарегистрированных самозанятых в РФ достигло 2,5 млнБизнес.Рувчера в 09:00📈 Количество зарегистрированных самозанятых достигло 2,5 млн человекИА Клерк.Рувчера в 06:15В ФНС рассказали, сколько заработали самозанятые за годРоссийская газетавчера в 04:43ФНС сообщила о количестве зарегистрированных самозанятых в РоссииФАНвчера в 12:09Показать ещёОценить54Поделиться