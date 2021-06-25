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Экономика

ФНС: количество зарегистрированных самозанятых в РФ составляет 2,5 млн человек

Российские граждане, имеющие статус самозанятого, получили доход более 463 млрд рублей.
Экономика сегодня
Всего в России зарегистрировано уже 2,5 млн самозанятых.
Российская газета
Специальный налоговый режим для самозанятых действует на территории всей страны с 1 июля прошлого года.
Российская газета
Основные направления деятельности самозанятых: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.
АК&М

Подробнее о событии

ФНС: количество зарегистрированных самозанятых в РФ составляет 2,5 млн человек

Экономика сегоднявчера в 12:51

Как рост числа самозанятых может отразиться на работе бизнеса в России

RT на русскомвчера в 12:30

В России зарегистрировались 2,5 млн самозанятых

АК&Мвчера в 03:21

ФНС: число зарегистрированных самозанятых в РФ достигло 2,5 млн

Бизнес.Рувчера в 09:00

📈 Количество зарегистрированных самозанятых достигло 2,5 млн человек

ИА Клерк.Рувчера в 06:15

В ФНС рассказали, сколько заработали самозанятые за год

Российская газетавчера в 04:43

ФНС сообщила о количестве зарегистрированных самозанятых в России

ФАНвчера в 12:09
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Ореанда-Новости07:16