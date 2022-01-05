ВедомостиФНС начала анализировать российскую экономикуФедеральная налоговая служба (ФНС) запустила аналитический портал с макроэкономическими индикаторами, позволяющими проанализировать экономику России.ВедомостиПоказатель за девять месяцев 2021 года уже обогнал итоговую прибыль за весь предыдущий год, которая, по данным ФНС, составила 18,4 трлн руб.РБКПоказатель выручки, фиксируемой контрольно-кассовой техникой (ККТ), представляет собой общую сумму чека онлайн-касс за календарный месяц и полезен как приблизительный ориентир для оперативной динамики потребительской активности.РБКСвою базу ФНС пополняет из агрегированной налоговой отчетности.КомпанияЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРБКНовая газетаФАНRB.RUПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииФНС подключилась к анализу российской экономикиКомпания07:40Налоговая служба подключилась к анализу российской экономикиРБК01:01Самое цитируемоеНалоговая начала публиковать макроэкономические индикаторыForbes03:11ФНС составит конкуренцию Росстату в экономической статистикеФАН06:14ФНС приступила к анализу российской экономикиЭкономика сегодня05:22Налоговая служба начала публиковать свой анализ российской экономикиRB.RU04:59ФНС начала анализировать российскую экономикуВедомости07:20Показать ещёОценить125Поделиться