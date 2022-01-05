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ФНС начала анализировать российскую экономику

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила аналитический портал с макроэкономическими индикаторами, позволяющими проанализировать экономику России.
Ведомости
Показатель за девять месяцев 2021 года уже обогнал итоговую прибыль за весь предыдущий год, которая, по данным ФНС, составила 18,4 трлн руб.
РБК
Показатель выручки, фиксируемой контрольно-кассовой техникой (ККТ), представляет собой общую сумму чека онлайн-касс за календарный месяц и полезен как приблизительный ориентир для оперативной динамики потребительской активности.
РБК
Свою базу ФНС пополняет из агрегированной налоговой отчетности.
Компания

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ФНС подключилась к анализу российской экономики
Компания07:40
Налоговая служба подключилась к анализу российской экономики
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