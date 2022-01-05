Служба становится одним из крупнейших обладателей административных больших данных в России, причем не только собственно налоговых: в частности, ФНС будет оператором создаваемого единого регистра населения, собирает данные онлайн-касс о продажах товаров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после отставки первого главы государства Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности сменит его выдвиженцев в других структурах, такое мнение высказал РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Казахстан не обращался к Москве за помощью из-за беспорядков в республике, в Кремле считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, вмешательство кого-либо извне недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.