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ФНС начала анализировать российскую экономику

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила аналитический портал с макроэкономическими индикаторами, позволяющими проанализировать экономику России.
Ведомости
Служба становится одним из крупнейших обладателей административных больших данных в России, причем не только собственно налоговых: в частности, ФНС будет оператором создаваемого единого регистра населения, собирает данные онлайн-касс о продажах товаров.
РБК
Показатель за девять месяцев 2021 года уже обогнал итоговую прибыль за весь предыдущий год, которая, по данным ФНС, составила 18,4 трлн руб.
РБК
Всю интересующую информацию можно найти на сайте ФНС.
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ФНС приступила к анализу российской экономики
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