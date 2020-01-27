Экономика
ТрудФНС начала штрафовать банки за отказы блокировать счета ИП
Российские банки получают штрафы от Федеральной налоговой службы (ФНС) за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты налогов, штрафов и других платежей.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.РБКвчера в 16:00
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