Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.

с чего всё началось

Российские банки получают штрафы от Федеральной налоговой службы (ФНС) за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты налогов, штрафов и других платежей.

ФНС начала штрафовать банки за отказы блокировать счета ИП

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