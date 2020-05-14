Экономика

ФедералПрессФедералПрессФНС намерена запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов

ФНС рассчитывает, что спустя два года центр сможет обрабатывать 100 % запросов, помогая бизнесу сэкономить на этом почти 144 млрд рублей. Второй проект предусматривает услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
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с чего всё началось

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

Речь идет об упрощенном порядке вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры о создании удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.
Коммерсантъвчера в 17:45

Подробнее о событии

СМИ: ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов

Московский Комсомолец04:09

ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ

РИА Новости03:07

«Коммерсантъ» узнал о планах по запуску онлайн-услуг для налогоплательщиков

Ведомостивчера в 21:33

СМИ узнали о планах ФНС запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов

РБК01:39

СМИ узнали о планах ФНС запустить онлайн-сервисы для налогоплательщиков

Компания00:58

СМИ: вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП захотели перевести в онлайн

Телеканал 360°01:54

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

Коммерсантъвчера в 17:45
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

ТАСС 03:44
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru вчера в 15:17
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Автоспорт

«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим

Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 05:43
Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
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Общество

Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
20
Общество

В Минпросвещения заявили о переносе ЕГЭ

В Минпросвещения 13 мая заявили о переносе сроков сдачи ЕГЭ на более поздний срок.
Peterburg2.ru вчера в 06:58
1,1K
Экономика

На три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ в Подмосковье

Как сообщили представители пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства столичного региона, всю стоимость на услуги газоснабжения, а также коммунальные услуги относительно содержания и ремонта многоквартирных домов и нормативы снабжения горячей водой подвергнут заморозке сроком на три месяца.
Live24 вчера в 10:57
45
Общество

Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
19
Общество

Стало известно, почему отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже

Стало известно, почему стало хуже Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба.
Спорт день за днем 05:39
2
Авто

Появились фото Opel Mokka второго поколения

Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 02:59
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,2K
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Кино

Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»

Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Политика

Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран НАТО и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:24
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
1
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

Lenta.ru 00:33
97
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,1K
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform 05:32
12
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
1,1K
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
2,8K
Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
18
Здоровье

Карантин грозит нескольким районам Саратовской области

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
1
Игры

Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
74
Общество

Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
7
Фигурное катание

Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
RT на русском 06:29
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