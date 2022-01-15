РБКФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостьюС 1 января в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью.РБК"Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все равно придется", — отметили в налоговой.ПРАЙМСемьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости вне зависимости от срока владения имуществом.Реальное времяЕще одно изменение касается минимального предельного срока владения недвижимостью, приобретенной по договору долевого участия.РБКЧитать далееСвернутьБизнес журналБизнес журналLife.ruЭкономика сегодняГазета.RuЦентральная Служба НовостейАК&МНародные новостиФАНПодробнее о событииФНС напомнила об изменениях в расчете налога при операциях с недвижимостьюЭкономика сегодня00:22НДФЛ при операциях с недвижимостью: что изменилось с 2022 годаГарантвчера в 06:01ФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостьюРБК19:00ФНС: в 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости ниже налогового вычетаLenta.ru20:50Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья на пяти условияхЭкономика и жизнь - Черноземьевчера в 05:23Когда можно подавать на вычет при покупке квартиры: новое с 1 января 2022 гБухгалтерия.рувчера в 03:47С 1 января вступили в силу нововведения по НДФЛАК&Мвчера в 02:25Показать ещёОценить32Поделиться