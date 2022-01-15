Будьте в Плюсе

ФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостью

С 1 января в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью.
РБК
"Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все равно придется", — отметили в налоговой.
ПРАЙМ
Семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости вне зависимости от срока владения имуществом.
Реальное время
Еще одно изменение касается минимального предельного срока владения недвижимостью, приобретенной по договору долевого участия.
РБК

Подробнее о событии

ФНС напомнила об изменениях в расчете налога при операциях с недвижимостью
Экономика сегодня00:22
НДФЛ при операциях с недвижимостью: что изменилось с 2022 года
Гарантвчера в 06:01
ФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостью
РБК19:00
ФНС: в 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости ниже налогового вычета
Lenta.ru20:50
Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья на пяти условиях
Экономика и жизнь - Черно­земьевчера в 05:23
Когда можно подавать на вычет при покупке квартиры: новое с 1 января 2022 г
Бухгалтерия.рувчера в 03:47
С 1 января вступили в силу нововведения по НДФЛ
АК&Мвчера в 02:25

Интересное

Фрирайдер погиб в горах Сочи

Фрирайдер погиб в субботу на горнолыжном курорте в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе горнолыжного курорта "Газпром".
ТАСС12:27

Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших за время беспорядков

В Казахстане за время беспорядков в морги поступили 225 погибших, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев.
Интерфакс10:39

РИА Новости: из-за извержения подводного вулкана на Курилах объявлена угроза цунами

На фоне извержения подводного вулкана у островов Тонга на Курильских островах объявлена угроза цунами.
Lenta.ru10:39

Чемпион F1 2009 Дженсон Баттон продаёт уникальный рестомод Ford Bronco 1970 года

Чемпион Formula 1 сезона 2009 года Дженсон Баттон выставил на продажу свой уникальный рестомод.
Car.ru06:43

Суд арестовал восьмерых хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели

Тверской суд Москвы арестовал всех участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США, материалы в отношении которых поступили в суд.
ТАСС07:16

Глава ЛДПР Жириновский о экс-президенте Казахстана Назарбаеве: давно умер и похоронили

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и был похоронен.
Lenta.ru09:13

Норвежские ученые признали «захватническую» русскую горбушу деликатесом и суперфудом

Норвежские эксперты и кулинары признали, что ошибались в оценках "захватнической" русской горбуши, и назвали ее суперфудом, способным принести большую прибыль стране.
РИА Новости10:17

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Финляндия и Швеция могут «мгновенно» стать членами организации

Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах в случае эскалации на Украине, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
РИА Новости09:34

Глава Чечни Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе "прямого эфира" заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.
РИА Новости11:09

Путин поручил до 10 мая представить предложения по магистрали к порту Троценко в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая разработать идеи и представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги.
РБК10:20