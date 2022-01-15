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ФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостью

С 1 января в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью.
РБК
"Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все равно придется", — отметили в налоговой.
ПРАЙМ
Семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости вне зависимости от срока владения имуществом.
Реальное время
Еще одно изменение касается минимального предельного срока владения недвижимостью, приобретенной по договору долевого участия.
РБК

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