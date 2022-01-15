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ФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостью

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С 1 января в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью.
РБК
«Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все равно придется», — отметили в ФНС.
РБК
За налоговым вычетом можно будет обратиться уже после госрегистрации права собственности на недвижимость.
Гарант
Еще одно изменение касается минимального предельного срока владения недвижимостью, приобретенной по договору долевого участия.
РБК

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