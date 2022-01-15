РБКФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостьюХорошо ли подобран заголовок?ДаНетС 1 января в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью.РБК«Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все равно придется», — отметили в ФНС.РБКЗа налоговым вычетом можно будет обратиться уже после госрегистрации права собственности на недвижимость.ГарантЕще одно изменение касается минимального предельного срока владения недвижимостью, приобретенной по договору долевого участия.РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейАК&МНародные новостиФАНПодробнее о событииФНС напомнила об изменениях в расчете налога при операциях с недвижимостьюЭкономика сегодня00:22Когда можно подавать на вычет при покупке квартиры: новое с 1 января 2022 гБухгалтерия.рувчера в 03:47ФНС напомнила об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостьюРБК19:00НДФЛ при операциях с недвижимостью: что изменилось с 2022 годаГарантвчера в 06:01Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья на пяти условияхЭкономика и жизнь - Черноземьевчера в 05:23ФНС: в 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости ниже налогового вычетаLenta.ru20:50С 1 января вступили в силу нововведения по НДФЛАК&Мвчера в 02:25Показать ещёОценить17Поделиться