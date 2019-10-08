В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.

с чего всё началось

Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Политика Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

Авто Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.

Армия и оружие Сегодня состоится повторная попытка разведения сил в ДНР Напомним, что украинская сторона 9 октября не подтвердила готовность к устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское.

Футбол Де Лигт стал рекордсменом сборной Нидерландов Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт в матче отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией (3:1) установил новый рекорд.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Политика Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Футбол Щенников приступил к тренировкам в общей группе В четверг вечером в общей группе провел тренировку защитник Георгий Щенников, который восстановился после травмы лодыжки.

Гаджеты Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.

Кино Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Футбол Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020 Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Здоровье Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.

Политика Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Шоу-бизнес Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.

Технологии В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.

Кино Джесси Айзенберг объяснил, почему сиквел «Zомбилэнда» задержался на 10 лет Джесси Айзенберг Напомним, что «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышел в октябре 2009 года и при бюджете в 23 миллиона долларов заработал в мировом прокате 102 миллиона долларов.