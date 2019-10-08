Экономика

ИзвестияИзвестияФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами. Это говорит о высоком уровне теневых зарплат в стране, отметила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
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Светлана Бондарчук
В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
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