В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.

с чего всё началось

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.

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