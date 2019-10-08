Экономика
ИзвестияФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами. Это говорит о высоком уровне теневых зарплат в стране, отметила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°05:10
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Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
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