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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнФНС объяснила, зачем в РФ создается Единый регистр населения

Федеральная налоговая служба объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения, пишет «РИА Новости». Сообщается, что создание Единого регистра населения позволит быстро оказывать жителям страны адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими документов.
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ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения

Создание Единого федерального регистра населения позволит быстро оказывать россиянам адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими каких-либо подтверждающих документов, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором этого ресурса.
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