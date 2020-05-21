Создание Единого федерального регистра населения позволит быстро оказывать россиянам адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими каких-либо подтверждающих документов, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором этого ресурса.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения, пишет «РИА Новости». Сообщается, что создание Единого регистра населения позволит быстро оказывать жителям страны адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими документов.

ФНС объяснила, зачем в РФ создается Единый регистр населения

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