Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

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Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы. Таким образом, ведомство повлияет, по словам министра, на «ушлых предпринимателей», которые уходят от налогов.

ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых

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