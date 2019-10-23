Экономика
BFM.ruФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых
Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы. Таким образом, ведомство повлияет, по словам министра, на «ушлых предпринимателей», которые уходят от налогов.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.РИА Новости23 октября в 05:38
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Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
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