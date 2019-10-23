Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы. Таким образом, ведомство повлияет, по словам министра, на «ушлых предпринимателей», которые уходят от налогов.

ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых

Авто Петербургский автопром в сентябре провалился на 15% Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-сентябре составила 24,8% (год назад – 24,7%).

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Политика «Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.

Общество Онищенко высказался против продажи пива на стадионах Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против идеи властей о возврате продажи пива на стадионах во время футбольных матчей.

Политика Стал известен ущерб Германии от антироссийских санкций Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.

Политика Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.

Политика В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин решил пролить свет на ситуацию с Telegram в России, который формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться.

Политика Зеленский очень ждет очередной «нормандской» встречи На встрече Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на встречу «нормандской четверки» в самое ближайшее время.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Армия и оружие В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

Происшествия Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Политика Путин предложил проводить консультации глав МИД РФ и Африки ежегодно Президент России Владимир Путин выступил с предложением о проведении политических консультаций глав МИД России и Африки.

Авто Toyota открыла продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX Японский автобренд Toyota открыл продажи своего самого дешевого компактного кроссовера Yaris LX в Китае.

Экономика Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Спорт В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Общество Полиция на Кузбассе возбудила дело против сироты, разорвавшего перед камерой Конституцию МВД по Кемеровской области возбудило административное дело в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, который разорвал перед камерой Конституцию РФ и выложил видеозапись в соцсети.