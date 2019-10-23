Экономика
Татар-информФНС обяжет использующие самозанятых компании доплачивать налоги
Глава Минфина России подчеркнул, что ФНС наблюдает за всеми предприятиями, которые пытаются заменить труд штатных сотрудников трудом самозанятых. Но в текущем году было решено не проводить специальные проверки таких компаний и не вводить для них дополнительные меры ответственности, добавил он.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.РИА Новости23 октября в 05:38
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Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Российская газета23 октября в 09:38
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