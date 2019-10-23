Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости05:38

Подробнее о событии

В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых

Rambler News Service13:08

ФНС с 2020 года будет досчитывать страховые взносы нанимающим самозанятых предприятиям

ТАСС09:13

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

РИА Новости05:38

Предприятия обяжут доплачивать налоги за работающих на них самозанятых

Коммерсантъ08:48

Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

РБК06:37

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

RT на русском09:01

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ru05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 08:57
Спорт

Названа потраченная WADA на расследование в отношении России сумма

Расследование дела о нарушении антидопинговых правил в России обошлось Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 1,7 миллиона долларов.
Lenta.ru 13:39
Политика

Трамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Армия и оружие

Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
RT на русском 13:09
Общество

В Москве обнаружен двойник Зеленского

В Москве живет мужчина, внешне похожий на президента Украины Владимира Зеленского, сюжет о нем вышел в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.
Аргументы и Факты 12:04
Армия и оружие

В НАТО отметили важность ограничения передовых ракетных технологий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в Брюсселе отметил важность разработки новых стандартов, которые позволили бы ограничить распространение передовых ракетных технологий.
RT на русском 13:36
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Футбол

«Зенит» выиграл первый тайм у «Лейпцига» благодаря голу Ракицкого

Вести.Ru 13:20
Экономика

ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород оценен в 2,3 трлн рублей

ОАО РЖД оценило стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород в 2,295 трлн рублей.
Коммерсантъ FM Нижний Новгород 07:30
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов: «Решайте, что будем делать с Конором в Москве»

Спорт-Экспресс 10:38
Кино

Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»

Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол

СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»

Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.
РИА Новости 11:54
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Кино

Рената Литвинова раскритиковала фильмы Marvel

Актриса согласилась с мнениями Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Фордом Копполо Актриса Рената Летвинова на своей странице В Инстаграм присоединилась к критике фильмов Marvel.
SM News 05:53
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Здоровье

Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди

Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:34
Происшествия

Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Газета.Ru 11:33
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
Sunmag.me 11:08
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Хоккей

«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов

Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 13:30
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Коммерсантъ вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой

Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Bimru.ru 02:43
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ вчера в 15:45
Происшествия

СК возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) бизнесмена Виктора Лотыша в СИЗО‐11 в Ногинске.
Медиазона 06:42
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт воспользовалась правом на эвтаназию

Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Марике Верворт из Бельгии воспользовалась правом на эвтаназию.
Народные новости 07:05
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Происшествия

В Великобритании в прицепе грузовика найдено 39 тел

Российская газета 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное