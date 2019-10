Компания GALAX, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выведет на рынок графические ускорители GeForce RTX нового семейства Work The Frames, или WTF.

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me, который был полностью снят на IPhone.