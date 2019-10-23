Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
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с чего всё началось

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости23 октября в 05:38

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Предприятия обяжут доплачивать налоги за работающих на них самозанятых

Коммерсантъ23 октября в 08:48

В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых

Rambler News Service23 октября в 13:08

Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

Российская газета23 октября в 09:38

У вас работают самозянятые? К вам скоро «придут»

Дождьвчера в 16:34

Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

РБК23 октября в 06:37

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

РИА Новости23 октября в 05:38

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ru23 октября в 05:36
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:49, Вашингтон
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