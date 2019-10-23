Экономика
РИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.РИА Новостивчера в 05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых
Rambler News Serviceвчера в 13:08
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия
Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева
Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева, процедура экстрадиции завершена, сообщил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги - Ларс" на грузино-российской границе.
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России иностранцу Полу Уилану до 29 декабря.
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Политика
Минюст Украины признал документы ДНР и ЛНР
Министерство юстиции Украины официально признало ряд документов, которые выдают в ДНР и ЛНР, но отметило, что по-прежнему считает территории народных республик Донбасса «временно оккупированными».
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Политика
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
Политика
Кучерена усомнился, что Россия лишит Сноудена вида на жительство
В августе 2014-го Сноуден получил трехлетний вид на жительство, а в 2017-м его продлили до 2020 года.
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Общество
Повышение пенсионного возраста признали неизбежным
Ла Салль назвал повышение пенсионного возраста «математической историей», которая не связана с экономией на пожилых людях.
Единоборства
Макгрегор объявил о возвращении
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что вернется в октагон 18 января.
Армия и оружие
Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию.
Общество
Украинский хор записал видеообращение к россиянам
Футбол
«Зенит» обыгрывает «Лейпциг» после первого тайма
Происшествия
Цирк обвинил зрителей в нападении медведя на дрессировщика
Представители цирка в Карелии, где медведь напал на дрессировщика во время выступления, заявили, что в инциденте виноваты зрители.
Авто
Hyundai презентовал новый Hyundai Creta
Кроссовер второй генерации дебютировал на китайском рынке. Корейский автопроизводитель представил второе поколение кроссовера ix25.
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Политика
Путин рассказал о тратах России на армию
Российский лидер Владимир Путин считает необходимым продолжать обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах.
Общество
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Здоровье
Детскую хирургию в больнице № 40 заменят гинекологическим отделением
Ранее NN.RU писал о том, что в Министерстве здравоохранения Нижегородской области приняли решение закрыть отделение детской хирургии и травматологии больницы № 40.