Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Читать в источнике
Комментировать176
с чего всё началось

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости05:38

Подробнее о событии

В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых

Rambler News Service13:08

ФНС с 2020 года будет досчитывать страховые взносы нанимающим самозанятых предприятиям

ТАСС09:13

Российские компании накажут за самозанятых

Lenta.ru08:18

Предприятия обяжут доплачивать налоги за работающих на них самозанятых

Коммерсантъ08:48

Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

РБК06:37

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

РИА Новости05:38

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ru05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

РБК 13:44
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Политика

Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости 15:05
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Футбол

Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 15:41
Кино

Стало известно, кого из актеров выдвинули на «Оскар»

РИА Новости 16:21
Кино

Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала

В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 12:44
Происшествия

В Москве мужчина напал на «Макдональдс»

Мужчина совершил разбойное нападение на ресторан "Макдональдс" на Севере Москвы, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 15:47
Игры

Геймеры сравнили графику Red Dead Redemption 2 для ПК и Xbox

Anonsens вчера в 04:13
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Известия вчера в 14:27
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главкомом «Сил демократической Сирии»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду, 23 октября, провел по видеосвязи переговоры с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлумом Абдо.
Аргументы недели 16:02
Наука

Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение

Московский Комсомолец 13:19
Политика

Послы стран ЕС согласились отложить Brexit, сообщил источник

Послы 27 стран ЕС стран в Брюсселе согласились с необходимостью отложить Brexit, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ЕС.
Газета.Ru 14:45
Экономика

Bitcoin резко подешевел. Стоимость криптовалюты упала до $7500

В среду днем среднерыночный курс Bitcoin резко снизился. За час криптовалюта подешевела с $8040 до $7530.
РБК 09:51
Политика

Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
ТАСС 15:31
Армия и оружие

Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подтвердил обсуждение Россией и Турцией новых поставок С-400.
iReactor 04:34
Политика

Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи

Коммерсантъ 15:13
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Политика

США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности

Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.
Известия вчера в 19:49
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
Космос

Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой планетой

РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Общество

В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Происшествия

Адвокат заявил об аресте еще одного родственника Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя в среду арестовал кузена экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслана Арашукова по делу об участии в ОПГ и растрате, сообщил РИА Новости адвокат Артем Шарко.
РИА Новости 16:37
Кино

Netflix показал тизер перезапуска «Призрака в доспехах»

Игромания.ру 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное