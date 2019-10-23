Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Читать в источнике
Комментировать176
с чего всё началось

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости05:38

Подробнее о событии

В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых

Rambler News Service13:08

Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

РБК06:37

Предприятия обяжут доплачивать налоги за работающих на них самозанятых

Коммерсантъ08:48

Российские компании накажут за самозанятых

Lenta.ru08:18

ФНС с 2020 года будет досчитывать страховые взносы нанимающим самозанятых предприятиям

ТАСС09:13

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

РИА Новости05:38

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ru05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол

Слуцкий поссорился с футболистом «Витесса»

Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды.
Газета.Ru 14:39
Происшествия

Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

Вести.Ru 04:32
Спорт

Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

В 2012 году Верворт стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне в гонках на колясках.
RT на русском 14:47
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.
Чемпионат 17:18
Экономика

Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.
РБК 05:27
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

REGNUM 05:33
Политика

Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
ТАСС 15:31
Экономика

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Происшествия

Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге

После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.
РБК 15:23
Общество

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском 21 октября в 17:51
Политика

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Авто

В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

Как пишет издание «Trend» со ссылкой на посла Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнова, первая партия автомобилей Khazar, состоящая из 10 единиц, будет импортирована в РФ в ближайшее время.
Тарантас Ньюс вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 09:45
Музыка

Селена Гомес сняла новый клип на айфон

Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Кино

Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Политика

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 15:31
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева

8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
Телепрограмма 13:29
Общество

Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru 16:36
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Гаджеты

Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения

В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру вчера в 15:05
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Политика

Трамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Футбол

Месси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»

Газета.Ru 17:06
Авто

Названы три вредные привычки автомобилистов

CarsWeek.ru 21 октября в 07:46
Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол

Евро-футбол.ру 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное