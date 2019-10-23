Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Читать в источнике
Комментировать197
с чего всё началось

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новостивчера в 05:38

Подробнее о событии

Предприятия обяжут доплачивать налоги за работающих на них самозанятых

Коммерсантъвчера в 08:48

Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

Российская газетавчера в 09:38

ФНС с 2020 года будет досчитывать страховые взносы нанимающим самозанятых предприятиям

ТАССвчера в 09:13

В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых

Rambler News Serviceвчера в 13:08

Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

РБКвчера в 06:37

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

РИА Новостивчера в 05:38

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ruвчера в 05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 08:54
Происшествия

В США мужчина сгорел, не сумев выбраться из автомобиля Tesla

РИА Новости 10:09
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Кино

Опубликован финальный трейлер «Короля» с Тимоти Шаламе

В Сети появился заключительный трейлер исторической драмы «Король» с Тимоти Шаламе в главной роли.
Культуромания 11:26
Наука

Перламутр оправился после 80% предельной деформации

Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 08:46
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Игры

Ubisoft отложила релиз Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine

Ubisoft неожиданно объявила о переносе релизов трёх крупных проектов компании — Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine.
Игромания.ру 12:11
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике

СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.
Вечерний курьер 07:24
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Политика

Арахамия: проверка депутатов на полиграфе вызвала восторг дипломатов

23 октября депутат от группы «За будущее», соавтор ввода фирм-прокладок в сферу оценки недвижимости Антон Яценко отказался проходить проверку на полиграфе на предмет коррупции и подкупа депутатов.
REGNUM 10:40
Происшествия

В Карелии цирк исчез после нападения медведя на дрессировщика

В Карелии следователи возбудили уголовное дело после нападения хищника на дрессировщика во время циркового представления.
Вести.Ru 11:41
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Футбол

ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:04
Происшествия

Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

ТАСС 07:24
Автоспорт

В Renault не станут обжаловать решение стюардов

Стюарды удовлетворили протест Racing Point против Renault, признав французскую команду виновной в нарушении спортивного регламента, и исключив результаты Даниэля Риккардо и Нико Хюлкенберга из протокола гонки в Японии.
F1news.ru 11:00
Авто

Количество автодилеров снизилось в России

Тарантас Ньюс вчера в 02:07
Наука

Ожирение у детей связано со структурными различиями головного мозга

ГЛАС.RU 04:31
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

Американские бомбардировщики B-52, во время тренировочного полета над Черным морем, сымитировали бомбардировку Крыма.
ФАН вчера в 00:50
Спорт

Сафин считает, что не стоило давать ЗМС футболистам сборной России

Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу.
Спорт-Экспресс 03:40
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
Политика

Путин похвалил выступившего на русском языке участника саммита в Сочи

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему было приятно, когда один из участников саммита в Сочи "Россия — Африка" все свое выступление сделал на русском языке.
РЕН ТВ 10:45
Общество

ФСБ рассекретила документы о финских лагерях смерти в СССР

Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о шести финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.
Известия 06:40
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября

RuNews24.ru вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное