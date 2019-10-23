Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
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с чего всё началось

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новостивчера в 05:38

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В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых

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ТАССвчера в 09:13

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ruвчера в 05:36
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Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

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Автором одной из шайб в составе «Питтсбурга» стал Брэндон Танев. Канадский форвард сделал всё самостоятельно.
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На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

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«Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе», - рассказали аналитики.
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Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
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Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год.
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Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
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США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
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Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии

RT на русском вчера в 23:39
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