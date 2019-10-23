Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

с чего всё началось

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Происшествия Глава сельсовета в Амурской области задержан при получении взятки Глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района Амурской области задержан правоохранителями при получении взятки в размере 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Политика Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд «К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».

Общество «Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.

Политика AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Хоккей Форвард «Питтсбурга» Танев забил эффектный гол в ворота Василевского Автором одной из шайб в составе «Питтсбурга» стал Брэндон Танев. Канадский форвард сделал всё самостоятельно.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Здоровье Врач назвал признаки гипертонического криза Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.

Футбол Александр Бубнов: «„Зенит“ должен был сыграть с „Лейпцигом“ смелее» Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Зенитом" (2:1).

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Общество Украинцы оказались самыми бедными в Европе «Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе», - рассказали аналитики.

Армия и оружие Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.

Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.

Общество Штрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год.

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Армия и оружие В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.

Политика Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.

Авто Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway Напомним, ранее компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.