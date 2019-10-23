Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
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с чего всё началось

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новостивчера в 05:38

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В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых

Rambler News Serviceвчера в 13:08

Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

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Предприятия обяжут доплачивать налоги за работающих на них самозанятых

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ФНС с 2020 года будет досчитывать страховые взносы нанимающим самозанятых предприятиям

ТАССвчера в 09:13

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ruвчера в 05:36
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск. Жителям Донбасса доставили 600 тонн гуманитарных грузов.
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Происшествия

Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.
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В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Общество

Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
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СК начал проверку гибели младенца в самолете, летевшем в Хабаровск

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Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
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Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

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«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
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Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

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Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.
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Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что кинематографисты-должники более не смогут получать государственную поддержку.
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Общество

Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
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Африканские страны заказали у России оборонной продукции на 14 миллиардов долларов.
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В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru вчера в 08:24
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США вывели из Афганистана 2 тыс. военных

Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
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