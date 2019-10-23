Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

с чего всё началось

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Футбол Месси забил в 3-м матче подряд. У него 6 очков в последних 5 играх Месси забил в третьем матче подряд. В 5 матчах этого сезона он набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».

Политика Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.

Армия и оружие США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Кино Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака» Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 1,7 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,699 млн баррелей и на 18 октября составили 433,151 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Кино Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Кино Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.

Общество Украинцев признали самыми бедными в Европе "Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Общество ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Политика В США могут признать «Азов» террористической организацией Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.

Здоровье О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева считает, что прием аспирина несет смертельную опасность для детей.

Общество Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.

Футбол Слуцкий поссорился с футболистом «Витесса» Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Происшествия Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.