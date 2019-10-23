Экономика
Газета.RuВ России введут налог на самозанятых
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года предложила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых действует с 1 января в четырех регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.Rambler News Service04:49
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Сочи принимает саммит «Россия-Африка»
Сегодня в сочинском образовательном центре "Сириус" открылся саммит "Россия-Африка", в работе которого принимают участие главы государств, руководители федеральных и региональных объединений и организаций из 43 африканских стран.
Вестник Кавказа 02:53
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru вчера в 14:47
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Здоровье
Восемь регионов не утвердили программы по борьбе с онкозаболеваниями
По словам Екатерины Каракулиной, недостатки программ, отправленных на доработку, были везде одинаковыми.
Vademecum 01:34
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Армия и оружие
Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
REGNUM 06:02
Авто
Nissan может отказаться от бренда Datsun
Nissan Motor может отказаться от бренда Datsun, а также некоторых нерентабельных продуктов и закрыть несколько линий сборки по всему миру, стремясь увеличить прибыль за счет сокращений, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в компании, напрямую знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 06:35
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто
Nissan представил электрический кроссовер
По словам представителей компании Nissan, новый концептуальный электрический кроссовер, представленный на автосалоне в Токио, максимально приближен к товарной версии.
5 колесо 06:06
Общество
Цукерберг объяснит Конгрессу США смысл Libra
Глава Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США и ответит на вопросы законодателей касательно запуска криптовалюты Libra.
Газета.Ru 07:16
Политика
Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов
Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.
РБК 06:28
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Политика
Порошенко обвинили в воровстве на поставках электроэнергии из РФ
Экс-президент Украины Пётр Порошенко украл на поставках электроэнергии из России около $150 млн наличными, заявил глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:54
Происшествия
Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области
Журналистская правда 04:04
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить $14 млн «ПриватБанку»
Бывшие акционеры "ПриватБанка" Коломойский и Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов ($14 млн) до 12 ноября 2019 года.
ИА Новороссия 08:39
Армия и оружие
WikiLeaks представила доклад, противоречащий выводам ОЗХО по Сирии
Компания WikiLeaks опубликовала доклад, противоречащий результатам расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным использованием химоружия в сирийском Думе.
РЕН ТВ 08:24
Гаджеты
Игровой монитор AOC AG273QX имеет частоту обновления 165 Гц
Для новинки заявлена частота обновления в 165 Гц и время отклика в 1 мс.
3DNews 08:58
Футбол
Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, следующим клубом португальского специалиста может стать дортмундская «Боруссия».
Чемпионат 04:36
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Известия 07:46
Футбол
В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020
В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59