Распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года предложила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых действует с 1 января в четырех регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

с чего всё началось

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников. Об этом сообщает РИА "Новости".

В России введут налог на самозанятых

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