Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

ФНС будет доначислять налоги злоупотребляющим наймом самозанятых

Распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года предложила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых действует с 1 января в четырех регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.
Rambler News Service04:49

Подробнее о событии

Российские компании накажут за самозанятых

Lenta.ru08:18

В России повысят налоги для работодателей

URA.Ru05:36

Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

РБК06:37

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

РИА Новости05:38

Злоупотребляющим наймом самозанятых компаниям доначислят налоги

News.ru07:15

ФНС начнет наказывать работодателей, которые трудоустраивают самозанятых вместо штатных сотрудников

Реальное время05:16

ФНС будет доначислять налоги злоупотребляющим наймом самозанятых

Rambler News Service04:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия

Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП

Российская газета 06:46
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество

ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России

ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
Московский Комсомолец 05:16
Финансы

Глава ПФР назвал уровень индексации пенсий в ближайшие три года

Как отметил глава Пенсионного фонда, индексация социальных пенсий в 2020 году пройдет на уровне 7%, в 2021 – 2,6%, в 2022 – 3,1%.
Rambler News Service 07:32
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Экономика

У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Экономика

Зарплаты бюджетников поднимутся в 2020 году

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в 2020 году заработная плата бюджетников повысится на 5,4 процента.
Карелинформ 06:40
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку

21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 октября в 00:25
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Происшествия

Опубликовано видео из полицейского участка, где обварили футболиста

Газета.Ru 06:48
Происшествия

Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области

Журналистская правда 04:04
Экономика

Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России

Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.
РБК 05:30
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Спорт

Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

РИА Новости 01:54
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Кино

«Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат

Фильм «Форрест Гамп» американского режиссёра Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат.
News.ru 08:02
Кино

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° вчера в 00:36
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика

Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество

Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей

Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Известия 07:46
Политика

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес

Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки

Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Армия и оружие

Пентагон разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана

Министерство обороны США приступило к разработке плана полного вывода американского военного контингента с территории Афганистана на случай внезапного решения американского президента Дональда Трампа.
Военное обозрение вчера в 09:43
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное