Распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года предложила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых действует с 1 января в четырех регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

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