Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

с чего всё началось

"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

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