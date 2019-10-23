Экономика
РИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
"Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", — отметил он. С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.РИА Новостивчера в 05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых
Rambler News Serviceвчера в 13:08
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Культура
Пресс-секретарь Навального подает в суд на Маргариту Симоньян
Russian Deadline 05:53
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая
Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
REGNUM 06:24
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Армия и оружие
В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии
22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Общество
Суд заочно арестовал фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова
«Судом удовлетворено представление прокурора об изменении Гаврилову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.
Коммерсантъ 07:34
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Футбол
Колосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
News.ru 06:19
Хоккей
Ягр оценил возможность возвращения в НХЛ или КХЛ
Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».
Известия 22 октября в 21:13
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Политика
Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибыла в рабочую точку
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигла рабочей точки в 1,5 миллионах километров от Земли, передает ОТР сообщение Роскосмоса.
Общественное телевидение России 21 октября в 15:07
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Общество
Останки Франсиско Франко эксгумировали в Испании
Френсис Франко был каудильо Испании в 1939–1975 годах. В 1975 году диктатор умер и был похоронен в комплексе «Долина павших».
Коммерсантъ 07:44
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Автоспорт
Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault
Motorsport.com Россия вчера в 16:55
Общество
Совладелец «Усть-Луги» потребовал завести дело на ФСБ из-за декларации
Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов.
РБК 01:00
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Единоборства
Макгрегор вернется в UFC 18 января
Ирландский боец Конор Макгрегор согласовал дату проведения следующего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Коммерсантъ 07:02
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06