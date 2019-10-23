Экономика
РИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
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Налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников.
— Антон Силуанов, российский экономистDP.RU 07:36
с чего всё началось
Силуанов добавил, что в течение этого года решено не проводить официальные проверки таких предприятий и не вводить меры ответственности за таких внештатных работников. По данным вице-премьера, более 240 тыс. самозанятых зарегистрировали свой бизнес с начала эксперимента.Rambler News Service04:49
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