Силуанов добавил, что в течение этого года решено не проводить официальные проверки таких предприятий и не вводить меры ответственности за таких внештатных работников. По данным вице-премьера, более 240 тыс. самозанятых зарегистрировали свой бизнес с начала эксперимента.

с чего всё началось

Налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников.

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

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