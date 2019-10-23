Силуанов добавил, что в течение этого года решено не проводить официальные проверки таких предприятий и не вводить меры ответственности за таких внештатных работников. По данным вице-премьера, более 240 тыс. самозанятых зарегистрировали свой бизнес с начала эксперимента.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

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