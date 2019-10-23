Экономика
РИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
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ФНС с 2020 года будет досчитывать страховые взносы нанимающим самозанятых предприятиям
Будущее России. Национальные проекты05:17
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TV BRICS 03:10
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США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
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В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
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В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink
Компания «Ростелеком» предлагает абонентам выгодную акцию – бесплатный интернет за подписку на Wink.
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Происшествия
В перестрелке в Ростовской области погибли пять человек
Общественное телевидение России вчера в 11:13
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета вчера в 13:29
Спорт
Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии
Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт скончалась в возрасте 40 лет. Спортсменку мучила боль, и она решилась на эвтаназию.
Российская газета 05:01
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
Ведомости 05:26
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улицу умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
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«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru вчера в 09:48
Экономика
Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС 04:25
Шоу-бизнес
Пост дочери Заворотнюк в Instagram озадачил подписчиков
Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в своем Instagram фотографию на фоне кирпичной стены.
Рамблер 03:09
Космос
NASA показало «портал в другое измерение»
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380.
Рязань Вести 21 октября в 07:09
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
RT на русском вчера в 16:03
Происшествия
На набережной Обводного канала автомобиль влетел в толпу пешеходов
Днем 23 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого два автомобиля врезались в толпу людей на пешеходном переходе.
Peterburg2.ru 06:04
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
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Единоборства
Чемпион UFC Джонс ответил на вызов Фергюсона
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Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru вчера в 07:35
Футбол
Левандовски попал в топ-5 лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший два мяча в ворота «Олимпиакоса», стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов.
ProstoProSport 03:58
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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