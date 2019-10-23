Экономика
Аргументы и ФактыФНС обяжет компании доплачивать налоги при найме самозанятых
«Налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», – заявил первый вице-премьер РФ.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.РИА Новостивчера в 05:38
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В ФНС рассказали о механизме выявления злоупотреблений при найме самозанятых
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Вашингтон
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