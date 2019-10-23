Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и тем самым пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

с чего всё началось

«Налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», – заявил первый вице-премьер РФ.

Единоборства Макгрегор: Нурмагомедов не представляет Россию Как сообщает источник, ирландец заявил, что Нурмагомедов не представляет Россию, поскольку не поднимает триколор после победы.

Политика В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Армия и оружие США направляют дополнительные ВС в Сирию для защиты нефтяных полей В Пентагоне сообщают, что США направляют дополнительные вооруженные силы на северо-восток Сирии в целях защиты нефтяных месторождений от террористов.

Футбол Экс-игрок «Локомотива» рассказал о необычной примете Семина Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о странном обычае, который практиковал главный тренер команды Юрий Семин, передает "Чемпионат.com".

Политика Турция потребует от США выдачи командующего СДС Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.

Политика Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.

Армия и оружие Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь» По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».

Здоровье Опрос показал, сколько россиян принимают витамины Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Единоборства Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.

Армия и оружие Воздушную разведку у границ РФ за неделю вели 19 летательных аппаратов В газете «Красная звезда» была опубликована инфографика, согласно которой воздушную разведку вдоль российских границ вели девятнадцать летательных аппаратов.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Экономика Определены параметры новой накопительной пенсионной системы Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.

Технологии Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона Смартфоны и телефоны крадут не только ради продажи самого аппарата. Часто воров интересует информация, которая в них хранится.

Здоровье В Пензе открыли современный модуль центра крови В Пензе открыли новый современный медицинский модуль областного клинического центра крови.

Футбол Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА По итогу трех туров группового отбора Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Общество Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.