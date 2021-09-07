Байден накормил Зеленского и украинских военных обещаниями

«Весьма символическая помощь, если учесть, что американцы оставили талибам в Афганистане оружия и военной техники на 85 миллиардов долларов», — говорится в статье Ранее Общественная служба новостей писала о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил затянувшиеся переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.