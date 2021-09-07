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ФНС оценила потери экономики от списаний долгов при банкротствах

Кредиторы потеряли 12 трлн руб. за последние пять лет из-за списания долгов в ходе банкротств, сообщил заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России».
Ведомости
Этому, в частности, должно способствовать изменение правил реализации имущества банкротов.
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Согласно законопроекту, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения.
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Законопроект также предусматривает отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности.
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Подробнее о событии

Российская экономика за 5 лет потеряла 12 трлн рублей из-за банкротств
Urbc.Ru06:45
Война против всех. ФНС РФ: «бенефициары процедуры банкротства — юристы и арбитражные управляющие»
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Кредиторы российских банкротов за 5 лет потеряли 12 трлн рублей
Коммерсантъ06:17
ФНС оценила потери экономики от списаний долгов при банкротствах
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За пять лет потери экономики из-за банкротств составили 12 трлн руб. - замглавы ФНС
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