Экономика
Мой БрянскФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Глава управления ФНС Валерий Засько оценил потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных.
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с чего всё началось
Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.РБК27 февраля в 06:55
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