Экономика

Мой БрянскМой БрянскФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Глава управления ФНС Валерий Засько оценил потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных.
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с чего всё началось

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.
РБК27 февраля в 06:55

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Нужна не отмена НДФЛ для бедных, а прогрессивная налоговая шкала – эксперт

REGNUM28 февраля в 05:15

Эксперт: прогрессивная шкала НДФЛ не решит проблему социальной справедливости

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Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных

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URA.Ru27 февраля в 08:09

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

РБК27 февраля в 06:55

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Газета.Ru27 февраля в 12:22
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