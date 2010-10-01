Финансы

ТАССТАССВ ФНС считают, что прогрессивная шкала НДФЛ не решит проблему социальной справедливости

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Введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не решит проблему социальной справедливости, сначала необходимо повысить уровень доходов населения и побороть теневую экономику, считает начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько.
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