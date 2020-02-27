Экономика

РБКРБКФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе. Почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн руб. в год, следует из данных налоговой службы.
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ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько. За большинство россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.
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