Экономика

РБКРБКФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе. Почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн руб. в год, следует из данных налоговой службы.
Читать в источнике
Комментировать219
с чего всё началось

ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Потери превысят выгоду Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе.
РБК06:55

Подробнее о событии

В ФНС объяснили, чем была бы чревата отмена НДФЛ для бедных

Московский Комсомолец10:27

В ФНС считают, что прогрессивная шкала НДФЛ не решит проблему социальной справедливости

ТАСС05:48

В России не нашли оправдания высоким налогам для богатых

Lenta.ru09:20

В ФНС посчитали сколько потеряет бюджет, если отменить НДФЛ для бедных

Piter.tv08:27

Бедные россияне платят более триллиона рублей налогов

URA.Ru08:09

ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

РБК06:55

В ФНС назвали введение прогрессивной шкалы НДФЛ неконструктивной мерой

Газета.Ru10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК 10:08
Политика

Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.
РИА Новости 01:20
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Происшествия

Француза отправили в колонию за изнасилование московской школьницы

Lenta.ru 10:22
Происшествия

Приставы в Ростове вернули 92-летнему ветерану телевизоры

Напомним, приставы пришли к 92-летней ветерану тыла Анне Запорожцевой, которая из-за состояния здоровья практически прикована к кровати.
Rostov gazeta вчера в 21:31
Происшествия

Задержанную в Стамбуле россиянку освободили

Lenta.ru 10:03
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Интерфакс 05:17
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

РИА Новости 10:26
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ вчера в 03:26
Политика

Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
RT на русском 07:08
Общество

Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 07:37
Шоу-бизнес

Лика Стар рассказала о конфликте с Пугачевой из-за Преснякова

Певица Лика Стар (Павлова) в эфире телешоу на канале "Россия 1" раскрыла историю непростых взаимоотношений со звездным семейством Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец 05:07
Политика

Комитет Госдумы одобрил дату проведения голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил внесение поправок в законопроект об изменении Конституции, которые касаются даты проведения общенародного голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 07:16
Происшествия

В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
REGNUM 05:06
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК 06:59
Гаджеты

Король умер: процессор Intel Core i9-9900KS исчез из продажи

Источник изображения: Intel Первоначально планировалось, что запасы процессоров Core i9-9900KS истощатся ещё до Нового года, но их хватило до февраля, как минимум.
3DNews 09:46
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

REGNUM вчера в 01:35
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Происшествия

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Интерфакс 01:00
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

RT на русском 10:18
Экономика

ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.
Ведомости 06:44
Культура

Упоминание про ЛГБТ исчезло из русского дубляжа мультфильма «Вперед»

Упоминание про представителя ЛГБТ-сообщества было удалено из русского дубляжа нового мультфильма «Вперед», созданного студиями Disney и Pixar.
Красная весна 09:16
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Ведомости 08:25
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Общество

Агрегаторы такси могут войти в список бесплатных интернет-ресурсов

Сервисы заказа такси могут пополнить список социально значимых российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, например, при нулевом балансе.
ТАСС 09:25
Общество

Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ

Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Lenta.ru 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное