Экономика
РБКФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе. Почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн руб. в год, следует из данных налоговой службы.
Читать в источнике
Оценить480
с чего всё началось
Потери превысят выгоду Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе.РБК06:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Авто
Brabus сделал из Mercedes-AMG G 63 пятиметровый пикап
Футбол
Команда на подъем
Амбиции московских команд не соответствуют тем местам, которые они занимают в таблице.
Космос
На МКС будут временно ограничивать связь с Землей
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Наука
Ученые обнаружили второй тип шизофрении
До настоящего времени ученые пренебрегали информацией о том, что мозг человека с шизофренией отличается от мозга здоровых людей, что сказывалось на результатах исследований и на развитии клинической помощи.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Музыка
Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
Экономика
Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость
Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
Общество
Фактическое население Петербурга превышает 7 млн человек
Реальное население Петербурга в рабочий день составляет около 7 млн человек.
Политика
Памфилова предложила наказывать нарушителей голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила за введение ответственности для нарушителей процедуры общероссийского голосования по поправке в конституцию и попросила комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработать соответствующие законодательные инициативы.
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
От моделей имеющих только передний привод цена новых Camry отличается на 92 000 рублей.
Здоровье
ВОЗ не исключает пандемии коронавируса
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, новый тип коронавируса COVID-19 может перерасти в пандемию.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Общество
В Китае пообещали «сдавшимся» с коронавирусом $1,4 тысячи
Как сообщает РБК, каждому, кто сам явится на проверку, власти города обещают выплачивать по одной тысяче юаней (около 142,5 доллара по нынешнему курсу).
Происшествия
Водолазы продолжают поиски пропавших в Сочи детей
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом
Гаджеты
Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi
Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.