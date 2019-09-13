с чего всё началось

Сам Киркоров призвал обратить внимание на сайт ФНС, где опубликовано опровержение ранее появившейся информации. «Это всёе не мои проблемы», — заявил артист в разговоре с телеканалом «Звезда». Ранее в этот же день СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова, ссылаясь на распоряжение ФНС.

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