Общество
ИзвестияФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Сам Киркоров призвал обратить внимание на сайт ФНС, где опубликовано опровержение ранее появившейся информации. «Это всёе не мои проблемы», — заявил артист в разговоре с телеканалом «Звезда». Ранее в этот же день СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова, ссылаясь на распоряжение ФНС.
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Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
Московский Комсомолец03:30
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Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
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