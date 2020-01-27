Экономика

Право.руПраво.руНалоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
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с чего всё началось

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

ФНС начала штрафовать банки из-за нежелания блокировать личные счета бизнесменов-должников

Forbes03:27

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ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП

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РБК: ФНС оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за отказ блокировать личные счета ИП

ТАСС00:56

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

News.ruвчера в 18:58

РБК: ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

РИА Новости01:31

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:55, Ашберн
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