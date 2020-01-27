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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
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ФНС начала штрафовать банки из-за нежелания блокировать личные счета бизнесменов-должников

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
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