Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.

Общество Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Футбол Исламхан покинул расположение «Зенита» Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.

Политика Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.

Общество Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 39 Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Фигурное катание В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.

Общество Комик Долгополов дал свое первое выступление в ссылке Стендап-комик Александр Долгополов выступил в Израиле с лекцией на тему «Как потерять все за один день и поменять свою жизнь драматическим способом».

Наука Ученые допустили возможность заражения раком Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.