Экономика

ВедомостиВедомостиФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Читать в источнике
Комментировать360
с чего всё началось

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

RT на русском02:20

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Российская газета02:08

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

РБКвчера в 16:00

РБК: ФНС оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за отказ блокировать личные счета ИП

ТАСС00:56

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

News.ruвчера в 18:58

ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП

Коммерсантъвчера в 18:31

РБК: ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

РИА Новости01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

BFM.ru вчера в 15:19
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей найдена

Mockva.ru 01:44
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Игры

В игре Arkham Knight можно будет примерить костюм Бэтмена с «Земли-2»

Разработчики из Rocksteady добавили новый костюм в игру Batman: Arkham Knight. Об этом 26 января сообщило издание Kotaku.
REGNUM 02:19
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
NewInform 25 января в 09:21
Финансы

Курс доллара достиг 62,33 рубля

Курс американской валюты к рублю вырос на 26 копеек и достиг отметки в 62,33 рубля.
News.ru 02:47
Общество

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика

В Госдуме раскрыли алгоритм принятия поправок в Конституцию

Проект закона по внесению поправок в Конституцию России состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал 25 января в интервью «Российской газете» сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников.
Известия вчера в 17:45
Экономика

Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

В ноябре прошлого года Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения.
Lenta.ru вчера в 06:33
Общество

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
Байкал24 вчера в 23:21
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
РБК 02:38
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Космос

Ученые России и США хотят объединиться, чтобы найти общий «Марс»

Российские и американские ученые готовятся в этом году вместе «лететь» на Луну и Марс.
Московский Комсомолец вчера в 07:09
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Военное дело вчера в 08:51
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Технологии

«Билайн» начнет продавать SIM-карты через AliExpress

Компания «Вымпелком» начнет продажу SIM-карт на платформе «AliExpress Россия».
ToDay News Ufa 02:19
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Российская газета 01:51
Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Коммерсантъ 02:53
Культура

Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов

Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.
Актуальные Новости 02:58
Политика

Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
РИА Новости 02:51
Происшествия

В Оренбургской области двоих подростков нашли мертвыми под снегом

Следователи начали проверку после смерти двух подростков в Гайском городском округе Оренбургской области, тела которых нашли под снегом.
ТАСС 02:39
Киберспорт

Опубликован список улучшений релизной версии Black Mesa

ЭндлессГеймОвер 01:02
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
RT на русском 02:07
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Гаджеты

Реального конкурента Xiaomi Mi Band выпустит Redmi

В ноябре вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) обратился к поклонникам продукции обеих компаний с вопросом, насколько им понравились первые умные часы Xiaomi Mi Watch и ожидают ли они выхода умных часов под брендом Redmi.
iXBT.com вчера в 01:57
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное