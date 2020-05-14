с чего всё началось

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Политика Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум В ответ на отказ представителей Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине всё же придётся считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта.

Общество В Тульской области выявили еще 101 случай коронавируса По данным на 16 мая, в Тульской области выявлен 101 случай COVID-19. Общее число зараженных составляет уже 2364.

Политика Трамп намерен возобновить финансирование ВОЗ Американский лидер Дональд Трамп склоняется к возобновлению ежегодных взносов для Всемирной организации здравоохранения, сообщает Fox News. 6

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,1K

Общество В Севастополе отменили режим самоизоляции В Севастополе отменили режим самоизоляции. Указ подпишут 16 мая, передаёт «Вести Севастополь». Указ начнётся действовать с 18 мая. 3

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 862

Наука Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.

Общество Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции. 29